Ensin henkilökunta irtisanottiin melkein kokonaan presidentin määräyksellä. Nyt se nimettiin uudelleen Donald Trumpin mukaan.
Yhdysvaltain rauhaninstituutti USIP on nimetty presidentti Donald Trumpin mukaan Donald J. Trumpin rauhaninstituutiksi, kertoo maan ulkoministeriö.
Ulkoministeriön X:ssä julkaisemassa kuvassa USIP:n rakennuksen julkisivusta näkyy kookkaalla kirjoitettu presidentin nimi.
– Tänä aamuna ulkoministeriö nimesi uudelleen entisen rauhaninstituutin kuvastaakseen suurinta diilintekijää kansakuntamme historiassa. Tervetuloa Donald J. Trumpin rauhaninstituuttiin. Paras on vasta tuloillaan, viestissä kirjoitetaan.
Aiemmin helmikuussa USIP oli Trumpin hallinnon rajujen leikkausten kohteena. Sen henkilökunta Washingtonissa irtisanottiin melkein kokonaan presidentin toimeenpanomääräyksellä.
Vuonna 1984 luotu ja kongressin rahoittama USIP on itsenäinen järjestö, joka keskittyy konfliktien ehkäisyyn ja ratkomiseen.