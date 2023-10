Ensimmäiset humanitaarista apua kuljettavat rekat ovat päässeet Egyptistä Gazaan – "Saattue ei saa olla viimeinen"

WHO vaatii avustustyöntekijöiden suojelua

Guterres: Nämä rekat ovat elinehto

Israel on pommittanut Gazaa sen jälkeen, kun Gazaa hallitseva äärijärjestö Hamas teki yllätyshyökkäyksen Israeliin kaksi viikkoa sitten. Israel on julistanut Gazaan täydellisen piirityksen ja katkaissut veden, sähkön, polttoaineen ja ruoan toimitukset alueelle.



AFP:n mukaan humanitaarista apua on tuotu Rafahin rajanylityspaikalle Egyptin puolelle jo päivien ajan, mutta ensimmäiset kuljetukset Gazaan saatiin rajan yli vasta tänään. Rafahin rajanylityspaikka on Gazaan ainoa reitti, jota Israel ei kontrolloi.



YK:n pääsihteeri Antonio Guterres vieraili perjantaina rajanylityspaikalla Egyptin puolella.



– Nämä rekat eivät ole vain rekkoja, ne ovat elinehto. Ne ovat ero elämän ja kuoleman välillä todella monille ihmisille Gazassa, hän sanoi.