Tämä on Israelin ja Hamasin konfliktin tilanne juuri nyt

Tiistaina Gazan terveysministeriö kertoi satojen ihmisten kuolleen ilmaiskussa Gazan kaupungissa sijaitsevaan sairaalaan.

Israelin kerrotaan iskeneen myös al-Maghazin pakolaisleirissä Gazan keskiosassa sijaitsevaan kouluun, josta suojaa haki noin 4000 siviiliä. YK kertoo ainakin kuuden ihmisen kuolleen iskussa.

Gazan kaistale on yhä Israelin saartama niin, etteivät avustusjärjestötkään pysty kuljettamaan perille ruokaa, vettä tai lääkkeitä. Israelin mukaan noin 600 000 siviiliä on noudattanut kehotusta ja paennut Gazan pohjoisosista etelään. Israel on kehottanut loppuja muutamaa sataa tuhatta seuraamaan perässä.

Koska Israelin iskuja on kohdistunut myös evakuointirajan eteläpuolelle, moni pohjoisessa epäröi evakuoitumisen järkevyyttä. Tiistain vastaisena yönä Israel teki ilmaiskuja Etelä-Gazassa sijaitseviin Khan Younisiin ja Rafahiin. Ainakin kymmenien kerrotaan saaneen surmansa iskuissa. Heistä monet olivat paenneet pohjoisesta Israelin käskyn mukaisesti.

Ei ulospääsyä

Rafahin raja-asema Gazan ja Egyptin välillä pysyy edelleen suljettuna niin ihmisiltä kuin avustustarvikkeiltakin.

Kaikkiaan Hamasin iskuissa Israeliin on kymmenen päivän aikana menehtynyt ainakin 1300 ihmistä, Israelin iskuissa Gazaan noin 3000. Loukkaantuneita on moninkertainen määrä.

Terrorijärjestö Hamasin hallussa on edelleen 199 panttivankia, joiden joukossa on niin israelilaisia kuin ulkomaalaisiakin. Hamasin mukaan heitä pidetään syvällä maan uumenissa kiemurtelevassa tunneliverkostossa, jota on kutsuttu myös Gazan metroksi.

Verkostoa pitkin Hamasin taistelijat kuljettavat aseita ja ihmisiä ja sieltä käsin myös operaatiot suunnitellaan ja toteutetaan. Panttivangit jarruttanevat Israelin pyrkimyksiä iskeä satoja kilometriä pitkään tunnelilabyrinttiin.

Maanantaina Hamas julkaisi ensimmäisen videon panttivangista. Videolla nähdään käsivartensa vakavasti loukannut ranskalaisisraelilainen 21-vuotias panttivanki, joka esittelee itsensä ja pyytää pääsyä perheensä luo mahdollisimman pian.

Israel kutsuu Hamasin videotoimintaa psykologiseksi sodankäynniksi.

Konflikti laajenee

Muun muassa panttivankitilanteen vuoksi Israelissa on jo käynyt useita länsimaisia johtajia. Tiistaina pääministeri Benjamin Netanjahua tapaamassa kävi Saksan liittokansleri Olaf Scholz, ja keskiviikkona paikalle odotetaan Yhdysvaltain presidenttiä Joe Bidenia. Yhdysvaltain sanomaa on jo pohjustanut ulkoministeri Antony Blinken, joka Israelin vierailujen lisäksi on sukkuloinut kuudessa arabimaassa.

Esimerkiksi Scholz varoitti muita toimijoita alueella sekaantumasta konfliktiin ja toivoi, ettei kriisi läiky Israelin ja palestiinalaisalueiden ulkopuolelle.

Näin on kuitenkin ehtinyt jo käydä. Israel ja Iranin tukema Hizbollah ovat jo vaihtaneet tykistötulta Pohjois-Israelin ja Libanonin välisellä rajalla. Lisäksi Israel on iskenyt Syyriassa Aleppon ja Damaskoksen lentokentille.

Israelin ja Hamasin konfliktin vuoksi Yhdysvallat on asettanut 2000 sotilastaan hätävalmiuteen ja lähettänyt jo toisen lentotukialuksen päivystämään itäiselle Välimerelle.