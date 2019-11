Ensimmäinen varmistettu tapaus maailmassa: Denguekuume tarttui seksin välityksessä Espanjassa

Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan tartunnan saaja on 41-vuotias madridilaismies, joka sai taudin seksuaalisessa kanssakäymisessä miespuolisen kumppaninsa kanssa.

Sperma vahvisti epäilyt

– Miesten sperman analyysi osoitti, että heillä on molemmilla dengue, joka on Kuubassa leviävää virustyyppiä, vahvistavat terveysviranomaiset.

Kyseessä on ensimmäinen kerta maailmassa, kun taudin on varmistettu tarttuneen seksin välityksellä.

Aiemmin julkaistussa tieteellisessä artikkelissa on kuvattu "todennäköistä" tapausta, jossa dengue on tarttunut miehen ja naisen välisellä seksissä Etelä-Koreassa. Joka tapauksessa espanjalaismiesten tapaus on ensimmäinen miestenvälisestä seksistä saatu tartunta.