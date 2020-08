Salakavala hyttystauti on vaatinut kaksi kuolonuhria Espanjassa – virus on usein täysin oireeton

Elokuun alkupuolella Sevillan alueella Espanjassa vahvistettiin Länsi-Niilin viruksen leviäminen, kertoo Travel Health Pro . Andalucian kansanterveysviranomaiset totesivat 19 meningoenkefaliittitapauksesta 12 Länsi-Niilin virukseksi. Tutkinnassa on myös muita tapauksia, joista odotetaan yhä tuloksia.

Kaksi ihmistä on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin, kertoo El Pais -lehti .

Julkisen terveyden protokolla on käynnistetty ympäristönvalvontatoimenpiteillä. Esimerkiksi hyttysiä pyritään hävittämään viruksesta kärsineillä alueilla.

Usein oireeton virus leviää hyttysistä

Länsi-Niilin virus on hyttysen kantama virus. Euroopassa sitä havaitaan heinäkuusta marraskuuhun.

Itämisaika on yleensä yhdestä neljääntoista päivään. Se saattaa olla pidempikin ihmisillä, joilla on immuunivaste. 80 prosenttia tapauksista on oireettomia.