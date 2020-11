Uusi vaarallinen virus leviää ihmisten keskuudessa Boliviassa: Aiheuttaa Ebolan kaltaista verenvuotokuumetta

Kyseessä on Chapare-niminen tappava, Ebolan kaltainen verenvuotokuume. Nimensä se on saanut keskibolivialaisesta Chaparen maakunnasta, jossa ensimmäinen tautitapaus todettiin tammikuussa 2004. Tuolloin viruksen saanut nuori mies kuoli kahden viikon sisällä ensimmäisten oireiden ilmaantumisesta.

Tautia kantavat muun muassa jyrsijät

Tutkijaryhmän maanantaina julkaiseman raportin mukaan tappavan viruksen on nyt havaittu leviävän ihmisestä ihmiseen. Ryhmä pelkää sen voivan aiheuttaa vakavia tautipesäkkeitä tulevaisuudessa.

Sitä ennen ainoa varmistettu tautitapaus oli vuodelta 2004. Viime vuoden kesällä ilmennyt tautirypäs olikin yllätys tutkijoille. He arvioivat nyt, että Chapare on saattanut levitä Boliviassa jo vuosia kenenkään tietämättä.

Testaustapoja tutkitaan nyt kiivaasti

Cossaboom varoittaa, että koska virus tarttuu nyt myös ihmisestä ihmiseen, kaikkien viruksen kanssa tekemisissä olevien on oltava erityisen varovaisia välttääkseen kosketusta esineisiin, jotka voivat olla muun muassa veren, virtsan tai syljen saastuttamia.

Esimerkiksi yksi tautiin kuollut oli saanut taudin elvyttäessään sairastunutta potilasta. Tartunta myös seksin aikana on mahdollinen.

Chapare on sukua muille pahamaineisille viruksille

Chaparen aiheuttaja kuuluu samaan virusryhmään kuin lassavirus, joka aiheuttaa tuhansia kuolemia vuosittain Länsi-Afrikassa, sekä machupovirus, joka on aiheuttanut tappavia tautiryppäitä Boliviassa.

Vielä paljon selvitettävää

Tutkijoilla on vielä työsarkaa selvittäessä muun muassa sitä, mistävirus on peräisin, miten tauti tarttuu ihmisin ja miksi sitä on havaittu nimenomaan Boliviassa ja muualla Etelä-Amerikassa.