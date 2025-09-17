Sää muuttuu ensi viikolla aiempaa viileämmäksi, ja osassa maata saatetaan kokea jopa syksyn ensimmäiset lumisateet.
Syksyinen sää valtaa alaa, ja terminen kesä voi olla vähitellen vaihtumassa termiseen syksyyn osassa maata.
Terminen syksy alkaa, kun vuorokauden keskilämpötila laskee pysyvämmin kymmenen asteen alapuolelle.
MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta ennustaa ensi viikolle selvästi keskimääräistä kylmempää säätä.
– Ilmavirtaus on pohjoisen kantilta, ja ennen kaikkea yöt kylmenevät. Nythän ne ovat olleet selvästi keskimääräistä lämpöisempiä, Pouta sanoo.
Forecan ennusteen mukaan jo viikonloppuna voi paikoin olla yöpakkasia ja hallaa.
Sää poutaantuu
Ensi viikolla sää poutaantuu ja muuttuu aurinkoisemmaksi.
Sateita voi tulla kuitenkin Lapissa, ja niiden seassa voi olla paikoin lunta ja räntää.
– Varsinaista kertymää näistä sateista tuskin kuitenkaan tulee, vaan kyse on pikemmin ajoittain leijailevista hiutaleista, meteorologi Joanna Rinne kuvaa Forecan blogissa.
Etenkin pohjoisessa Lapissa kannattaa Rinteen mukaan joka tapauksessa varautua liukkaisiin keleihin.
Säiden kylmetessä muuallakin maassa saattaa hänen mukaansa olla paikallisesti öisin ja varhain aamuisin kuuraa tienpinnoilla.
– Kuuran riski kasvaa ensi viikolla, mutta tälläkin viikolla sitä voi olla jo paikoin, Rinne kertoo.
Päivälämpötilat voivat ensi viikon alussa jäädä suurimmassa osassa maata kymmenen asteen alapuolelle.
Tilastoissa ensilumi mahdollinen
Pitkän ajan säätilastojen mukaan ensilumi sataa Käsivarren Lapin pohjoisosaan keskimäärin syyskuun lopussa tai lokakuun alussa ja laajemmin Pohjois-Lappiin lokakuun alkupuoliskolla.
Tilastoissa ensilumen katsotaan sataneen silloin, kun maassa on vähintään yksi senttimetri lunta kesäaikaan kello 9 tai talviaikaan kello 8.