Mirjami Ahola tekee huovuttamalla eläimiä.
Huovutustaiteilija Mirjami Ahola sai inspiraation huovutukseen jo 8-vuotiaana, jolloin hän myös teki ensimmäisen huovutuksensa.
Huomenta Suomen haastattelussa vierailleella Aholalla oli mukanaan huovutettu Stuart-hiiri, jonka tekemiseen meni noin 90 tuntia.
– Me kaikki luultiin, että se on oikea, hämmästeli juontaja Niina Backman.
Aholan mukaan asiakkaat tilaavat erityisesti näköisversioita edesmenneistä lemmikeistä. Aholan suurin huovutustyö on ollut puolimetrinen korppi.
Aholan töissä tärkeässä osassa ovat oikeiden kissojen viiksikarvat, joita hänelle lähetetään eri puolilta Suomea. Mistä on kyse, sen näkee jutun alusta löytyvältä videolta.