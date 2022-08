Ensimmäinen ryhmä suomalaisia palomiehiä matkustaa tänään roihuavaan Kreikkaan: "Siellä on erittäin vaarallista"

– Siellä maasto on hankalampikulkuista. Lämpötilat saattavat helposti olla yli neljäkymmentä astetta ja myöskin kosteusprosentti alle kymmenen. Kun tuulet ovat siellä 40–50 kilometrin tuntivauhdilla, niin rintamat etenevät erittäin nopeasti ja sitä kautta siellä on erittäin vaarallista, kertoo erityisasiantuntija Pekka Tiainen MTV:n Uutisaamussa.

Niin ikään sammutustekniikassa on eroa kotimaan olosuhteisiin. Tiaisen mukaan Kreikan hankalissa maasto-olosuhteissa järeämmillä koneilla tavallisemmin tehtävä työ on tehtävä käsin.

Kansainvälisellä avulla pyritään välttämään vuodentakainen katastrofi

Suomen lisäksi moni Euroopan maa on vastannut avunpyyntöön. Tehtävää rahoittaa Euroopan unioni.

Tiaisen mukaan tilanne on ollut palojen osalta myös tänä vuonna erittäin huono koko Välimeren alueella.

– Reilusti yli 600 000 hehtaaria maastoa on palanut Välimeren alueella. Kreikka on tähän mennessä säästynyt isommilta murheilta. Lähimmän viikon ennusteen mukaan siltä, että Etelä-Kreikassa ja muutamilla saarilla tilanne on tukala. Näyttää siltä, että siellä suomalaiset myöskin sitten töihin joutuvat, Tiainen arvioi.