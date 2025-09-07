HarmBlock -ohjelmisto suojaa lapsia haitalliselta sisällöltä – "Laitteesta tulee yhteensopimaton pornografian kanssa"

Julkaistu 07.09.2025 16:19
Tino Vanhanen

tino.vanhanen@mtv.fi

Brittiläisyritys on kehittänyt puhelimiin alaikäisille tarkoitetun sisällönsuodatusohjelmiston.

SafeToNetin HarmBlock -ohjelmisto estää kaiken seksuaalisen tai sopimattoman materiaalin jakamisen puhelimelta.

Lapsille tarkoitettu tekoälypohjainen ohjelmisto estää myös sopimattoman materiaalin tallentamisen puhelimeen.

Toistaiseksi HarmBlock toimii ainoastaan HMD Fuse -älypuhelimissa. SafeToNetin tarkoituksena on kuitenkin integroida ohjelmisto mahdollisimman moneen puhelinmalliin sekä muihin älylaitteisiin.

– Käyttöjärjestelmässä Harmblock estää sopimattoman sisällön katselun, kuvaamisen, jakamisen ja tallentamisen. Kun se on asennettu HMD -älypuhelimeen, laitteesta tulee yhteensopimaton pornografian kanssa, kertoo yksi SafeToNetin perustajista, Richard Pursey.

Kyseisen älypuhelimen suunnittelussa on otettu huomioon vanhempien ja lasten antama palaute puhelinten käyttöön liittyen. HarmBlock -ominaisuuden lisäksi vanhemmat voivat hyväksyä tai estää kännykässä tiettyjä sovelluksia sekä asettaa niille päivittäisiä käyttörajoja.

Katso yllä olevalta videolta, miten HarmBlock toimii.

