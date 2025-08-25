Vakava helikopteriturma suositussa lomakohteessa Englannissa

Helikopteri syöksyi maahan kesken lentokoulutuksen.
Kolme ihmistä on kuollut ja yksi loukkaantunut vakavasti helikopterionnettomuudessa Englannissa. Viranomaisten mukaan yksi henkilö lennätettiin sairaalaan.
Onnettomuus tapahtui Englannin etelärannikolla Isle of Wight -saarella, joka on suosittu turistikohde. Helikopteri putosi pellolle lähelle Ventnorin rantalomakaupunkia kesken lentokoulutuksen.
Hampshiren ja Isle of Wightin poliisilaitoksen mukaan helikopterissa oli onnettomuushetkellä neljä henkilöä.