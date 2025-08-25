Vakava helikopteriturma suositussa lomakohteessa Englannissa

Isle of Wight
Isle of Wight -saari on suosittu lomakohde. Kuvituskuva.
Julkaistu 25.08.2025 19:51

Reuters

Helikopteri syöksyi maahan kesken lentokoulutuksen. 

Kolme ihmistä on kuollut ja yksi loukkaantunut vakavasti helikopterionnettomuudessa Englannissa. Viranomaisten mukaan yksi henkilö lennätettiin sairaalaan.

Onnettomuus tapahtui Englannin etelärannikolla Isle of Wight -saarella, joka on suosittu turistikohde. Helikopteri putosi pellolle lähelle Ventnorin rantalomakaupunkia kesken lentokoulutuksen. 

Hampshiren ja Isle of Wightin poliisilaitoksen mukaan helikopterissa oli onnettomuushetkellä neljä henkilöä. 

