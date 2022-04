Energia ja vapaaehtoinen maanpuolustus puhuttivat eduskunnan kyselytunnilla – aikooko Suomi lopettaa venäläisen fossiilienergian käytön?

– Ukrainan tilanne on nostanut maanpuolustustahtoa ja reserviläistoimintaa Suomessa. Kentällä koetaan, että vapaaehtoistoiminta on sekava himmeli, jota erilaiset säädökset ja aseiden hankinnan hankaluus haittavat.

Kaikkosen mukaan aseiden hankinta Suomessa ei voi olla "villiä ja vapaata", mutta puolustusministeriö on laittamassa vireille lakiuudistushankkeen asiaan liittyen.

Kaikkosen mukaan puolustusvoimien aseiden käyttö kesällä vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa on mahdollista.

– Olen tästä asiasta käynyt keskusteluja pääesikunnan johdon kanssa, ja sieltä on vakuutettu, että puolustusvoimat on valmis osallistumaan talkoisiin niin, että osoitetaan valvojia, jolloin puolustusvoimien aseita voidaan käyttää vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa.

– Hallitus toi tänään esityksen 850 miljoonan euron energiapaketista. Siellä on mukana turve, jossa huoltovarmuuskeskusen kanssa on varasto, joka käytännössä takaa sen, että meillä on tuleville talville riittävä määrä poltettavaa turvetta, Lintilä sanoo.