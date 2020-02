Enää neljä koronavirukselle altistunutta Lapin-matkailijaa löytämättä

He ovat osallistuneet samaan matkailutapahtumaan kuin tartunnan saanut kiinalaisnainen, joka on hoidettavana Lapin keskussairaalassa. Infektioylilääkäri Markku Broas kertoi sunnuntaina, että etsittävänä on enää neljää matkailijaa.

Broasin mukaan on varmistunut, että kaksi tapahtumaan ilmoittautunutta kiinalaista ei lopulta lähtenytkään mukaan. Lisäksi yksi etsitty matkailuyrityksen työntekijä on kertonut, että hän ei ollut mukana retkellä vaan oli kyseisenä päivänä toimistotöissä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Lue myös: Kolme Suomessa koronavirukselle altistunutta matkailijaa on palannut kotimaihinsa

Kolme koronavirukselle altistunutta Lapin-matkailijaa on palannut kotimaihinsa. He ovat kotoisin Singaporesta ja Ranskasta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on ottanut yhteyttä näiden maiden terveysviranomaisiin.

Matkailutapahtumaan oli mahdollista ilmoittautua etunimellä tai nimimerkillä. Siksi useiden osanottajien henkilöllisyyttä on ollut vaikea selvittää.