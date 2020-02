14 ihmisen koronaviruskaranteeni päättyy Lapissa – uusia tapauksia ei ole ilmennyt

Lapin keskussairaalassa on ollut karanteenissa 6 ihmistä. Heistä kahden osalta karanteeniaika tuli täyteen lauantaina. Lisäksi Inarin kunnan alueella on ollut karanteenissa 8 ihmistä. Altistuneista 4 on suomalaisia ja loput ulkomaalaisia.