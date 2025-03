MTV seuraa Emma-gaalaa: katso tästä illan voittajat!

Vuoden 2025 Emma-gaalan palkinnot jaetaan lauantaina 8. maaliskuuta.

Emma-gaala järjestetään Espoon Metro Areenalla naistenpäivänä 8. maaliskuuta. MTV Uutiset seuraa gaalaa paikan päällä. Gaala alkaa kello 20.

Tästä artikkelista voit seurata kuinka käy tämän vuoden gaalassa ja ketkä lopulta vievät Emma-patsaat kotiin. Voittajat ovat lihavoituna.

Vuoden artisti

Averagekidluke

Ege Zulu

Etta

Mirella

Pehmoaino

Turisti

Vuoden biisi

Benjamin ja Bess: Paremmin ku kukaan muu

Ege Zulu ja Behm: Tunnista tuntiin

Mirella: Timanttei

Olga: Stadi (Alicia) (feat. Isac Elliot)

Pehmoaino: Maasta taivaaseen

Robin Packalen: Häitä pidelly (feat. Tupe)

Vuoden rap

Averagekidluke: Yuno / Italia / Koukus

DJ Ibusal: Mukava paikka

DJ Kridlokk: Hai

Ege Zulu: Mammanpoika

Etta: Tähtisumua / Kattomatta takas

Turisti: Roadman / Vitun hyvin / Dead Presidents / Vaarallinen nainen

Vuoden jazz

Anni Kiviniemi Trio: Eir

Heli Hartikainen: Chronovariations

Timo lassy & Jukka Eskola

Pauli Lyytinen: Lehto / Korpi

Verneri Pohjola: Monkey Mind

Kriitikoiden valinta

Antti Autio: Täällä sinua kaivataan

Bämä: Jumala on muija

Grande Mahogany: As Grande As

Huora: Neljä huolenaikaa

M: Mustarastaat tulivat

Viitasen Piia: Ihmisen aika

Vuoden yhtye

Antti Autio

Emma & Matilda

Kuumaa

Mokoma

Nightwish

Saimaa

Vuoden pop

Ani: Sadekehä

Karri Koira: Aina ja aina

Kuumaa: Pisara meressä

Mirella: Kunpa oisin kertonut

Olga: Uus bitch / Stadi (Alicia / Iskelmää

Sanni: Muutos / Paperihaavoja

Vuoden metalli

Mokoma: Myrsky

Nightwish: Yesterwynde

Oranssi Pazuzu: Muuntautuja

Swallow the Sun: Shining

Turmion kätilöt: Reset

Vuoden etno

Jaakko Laitinen & Väärä raha: Äyskäri

Karjalasta kolttien maille: Karjalasta kolttien maille

Leija Lautamaja: Sydän tuli piilosta

Polentta: Karkelo

Tuulentei: Pokela

Wishamali: Al-Bahr

Vuoden albumi

Averagekidluke: Yuno

Ege Zulu: Mammanpoika

Kuumaa: Pisara meressä

Mirella: Kunpa oisin kertonut

Pehmoaino: Soittorasia

Turisti: Roadman

Vuoden tulokas

Averagekidluke

Hugo

Jaakko Kulta

Mirella

Olga

Sara Siipola

Vuoden rock

Blind Channel: Exit Emotions

Cemetry Skyline: Nordic Gothic

Huora: Neljä huolenaikaa

Litku Klemetti: Funny Girl

Sini Yasemin: Viimeinen joka rikkoi mut

Vuoden alternative

Aaro630: Paha maa

Antti Autio: Täällä sinua kaivataan

Emma & Matilda: Toinen Vuosi / Joululaulu / Joku muu (Boi95 remix)

Melo: Noidankehä / Sim/Pää eel / Camouflage / Paperihaavoi

Pariisin kevät: Sun yö on pian täällä

Pehmoaino: Soittorasia

Vuoden klassinen

Aki Yli-Salomäki & Antti Salovaara: Matala

Avanti!: Zeng – Chamber Music by Lotta Wennäkoski

Laura Hynninen: Ratsut

Ostbrobothian Chamber Orchestra: Finnish Accordion Concertos

Dalia Stasevska (BBBC Symphony Orchestra): Dalia's Mixtape

Virpi Räisänen (& Quatour Danel): Blicke Mir Nicht In Die Lieder: Recital

Vuoden iskelmä

Ida Paul & Kalle Lindroth: Tapahtui elämä

Jannika B: Tetris

Saimaa: Vol. 6 / Vol. 7

Suvi Teräsniska: Seuraavassa elämässä

Vilma Alina: Polut kasvaa umpeen

Vuoden musiikintekijä

Emma Johansson

Emmi Hakala

Kaisa Korhonen

Kyösti Salokorpi

Tiina Vainikainen

Vuoden tuottaja

Aleksanteri Hulkko

Danitello

Kim Mannila

Los Rollos

Salahpolo

Topify

Vuoden striimatuin kotimainen biisi 2024

Mirella – Timanttei

Universal Music

Vuoden striimatuin ulkomainen biisi 2024

Artemas – i like the way you kiss me

10K Projects / Warner Music

Vuoden myydyin albumi 2024

Mirella – Kunpa oisin kertonut

Universal Music

Erikois-Emma 2024

Eero Raittinen

Chrisse Johansson

Maki Kolehmainen