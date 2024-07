Eminem esti Taylor Swiftiä tekemästä historiaa

Yhtä monta viikkoa Swiftin albumin kanssa listojen kärjessä on säilynyt Morgan Wallenin One Thing at a Time -albumi. Molemmat säilyivät listan kärjessä 12 viikon ajan.

Swiftin mahdollisen ennätyksen rikkoi yllätyskäänne; musiikin tuotannosta jo vuosien ajan hiljaisena pysytellyt Eminem eli Marshall Mathers , 51, julkaisi pitkään odotetun uuden albuminsa, The Death of Slim Shadyn 12 heinäkuuta.

Ainoa 13 viikkoa albumilistan kärjessä pysytellyt albumi on Stevie WonderinSongs in the Key of Life. Albumi julkaistiin syyskuussa vuonna 1976.