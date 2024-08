Taylor Swift riisti ykkössijansa takaisin Eminemiltä

Taylor Swiftin hittialbumi The Tortured Poets Department on palannut albumeiden menestystä mittaavan Billboard 200 -listan ykköseksi.

Ykköspaikka riistettiin artistilta pari viikkoa sitten, kun vuosien hiljaiseloa eläneen räppäri Eminemin The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) -albumi nousi jättisuosioon.

Viimeisin listan ykkösenä 13 viikkoa säilynyt albumi oli Morgan Wallenin One Thing at a Time, joka pysytteli paikallaan jopa 19 viikkoa vuoden 2023 maaliskuun jälkeen.

Swift on tehnyt albumillaan jo historiaa; The Tortured Poets Department on ensimmäinen naisartistin tekemä albumi, joka on pysytellyt listan kärjessä 13 viikon ajan.