Taylor Swift palkintokuningatar, Rita Ora muisteli Liam Paynea – näin sujui MTV Europe Music Awards -gaala

Artisti Taylor Swift voitti vuoden 2024 MTV Europe Music Awards -gaalassa 10. marraskuuta parhaan artistin, parhaan yhdysvaltalaisen esityksen, parhaan live-esityksen ja parhaan videon palkinnon kappaleesta Fortnight. Kappaleessa on mukana myös Post Malone .

Swift ei ollut itse paikalla, koska on tällä hetkellä Eras-maailmankiertueellaan. Hän kuitenkin kiitteli fanejaan palkintojen runsaudesta videoviestillä. Eteläafrikkalainen tulokas Tyla sai kolme palkintoa.

Brittilaulaja Rita Ora, joka hostasi ohjelmaa jo kolmatta kertaa, osoitti kunnioitusta One Directionin edesmenneelle tähdelle Liam Paynelle, joka kuoli 16. lokakuuta pudottuaan parvekkeelta Buenos Airesissa. Oralla oli läheinen suhde Payneen, ja kaksikko levytti vuonna 2018 yhdessä kappaleen For You (Fifty Shades Freed).