Taylor Swift teki historiaa

Uransa alkuaikojen levyjään uudelleen äänittävä Taylor Swift on tehnyt historiaa, kertoo Huffington Post .

Swiftillä on enemmän listojen kärkeen kivunneita albumeita kuin kenelläkään toisella naisella. Aikaisimmin tässä kuussa julkaistu Speak Now (Taylor’s Version) nousi Billboardin 200 -listan ykköspaikalle. Albumista tuli 12. Swiftin levyistä, joka on napannut kärkipaikan.