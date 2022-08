Hopeasankari Kristiina Mäkelä ei häkeltynyt kilpakumppanin huimasta tempusta – "Jollain olisi voinut tulla pala kurkkuun"

– Olen niin helpottunut. Minulla on tyhjä ja täysi olo samaan aikaan, jos se on mahdollista. Nyt kaikki osui kohdalleen. Suomen ennätys. Sekin vielä, Mäkelä iloitsi.

– Mahtava tunnelma, mutta hermo piti. Tätä on odotettu kauan. Päätin, etten pilaa tätä hutiloimalla. Eka hyppy oli jotain 14,01. Se oli hutilointihyppy, jonka jälkeen ryhdistäydyin.

Mäkelä on ollut joka kerta arvokilpailujen finaalissa 2018 EM-kilpailuista lähtien. Kaikkiaan hän on ollut finaalissa kuudesti ennen Müncheniä. Hän on ollut yhdeksäs EM-kilpailuissa, MM-kilpailuissa ja olympialaisissa, mutta sai vihdoin muutamaa kuukautta vaille 30-vuotiaana huippusuorituksen arvokisafinaaliin.