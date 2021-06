EM-kisaturisti ei noudattanut karanteenia: Ajeli taksilla ja altisti lukuisia ihmisiä baarissa koronavirukselle

Vaalimaalla positiivisen koronanäytteen antaneista suurin osa on nuoria miehiä, jotka ovat pääkaupunkiseudun ohella kotoisin Pori–Tampere–Mikkeli-akselin eteläpuolelta. Tiedotteen mukaan näytteissä näkyy selvästi, että Pietarissa pidettyjen EM-otteluiden kisaturisteilla on todettu tartuntoja.

Kymsote painottaa, että jokaisen Pietarista palaavan matkustajan, riippumatta siitä otettiinko rajalla koronatesti vai ei, on nyt ensiarvoisen tärkeä noudattaa saatuja ohjeita: omaehtoista karanteenia ja koronatestausta. Sekä Suomeen tultaessa tehtävä koronatesti että 72 tunnin jälkeen tehtävä jälkitesti ovat julkisessa terveydenhuollossa maksuttomia. Kymsoten mukaan tiedossa on tapauksia, joissa kisamatkalta palannut ei ole jäänyt omaehtoiseen karanteeniin.

– Meillä on tiedossa omalta alueeltakin tapaus, jossa Kymenlaaksosta kotoisin oleva kisaturisti on antanut rajalla negatiivisen näytteen. Hän on kisamatkan jälkeen käynyt baarissa, ajanut taksilla ja osallistunut yleisötapahtumaan ennen kuin on antanut positiivisen koronanäytteen. Hän on ennättänyt jo altistaa lukuisia henkilöitä, kertoo johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.