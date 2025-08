Nämä tunnetut nimet olivat paikalla Ozzy Osbournen siunaustilaisuudessa

The Sun -lehden mukaan Ozzy Osbournen hautajaistilaisuudessa oli paikalla reilut 100 henkilöä.

Rock-legenda Ozzy Osbourne saatettiin haudan lepoon keskiviikkona 30. heinäkuuta kotikaupungissaan Birminghamissa.

Osbournea kunnioitettiin kaupungin läpi kulkeneella hautajaissaattueella, jonka jälkeen perhe, ystävät ja muut läheiset siirtyivät Osbournen ja hänen leskensä Sharonin Buckinghamshiressa sijaitsevassa kodissa pidettyyn yksityiseen siunaustilaisuuteen.

The Sun -lehden mukaan siunaustilaisuudessa oli paikalla hieman yli 100 henkilöä. Hyvästinsä rock-legendalle saapuivat jättämään muun muassa Osbournen Black Sabbath -bänditoverit, Metallica-yhtyeen nokkamies James Hetfield, viime vuosina Osbournen kanssa ystävystynyt artisti Yungblud sekä poplaulaja Elton John.

Myös muusikko Marilyn Manson, Osbournen kitaristi Zakk Wylde ja Slipknot-yhtyeen laulaja Corey Taylor olivat paikalla siunaustilaisuudessa.

Osbournen kodin edustalle tuotiin hautajaispäivänä kukkia ja muita muistamisia.

The Sunin haastatteleman, perheen lähipiiriin väitetysti kuuluvan henkilön mukaan hautajaistilaisuus oli kaunis kunnianosoitus Osbournelle.

– Kyynelten lisäksi siellä oli myös naurua, lähde sanoo.

Alun perin Black Sabbath -yhtyeestä kuuluisuuteen noussut Osbourne kuoli tiistaina 22. heinäkuuta. Pimeyden prinssinäkin tunnettu rock-legenda oli kuollessaan 76-vuotias.