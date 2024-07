Elsa ja Teija saivat puhelun, jossa kerrottiin heidän ottaneen tuhansia euroja lainaa – "Siinä kohtaa mietin, että nyt ei ole kaikki kohdallaan"

Elsa Pankkonen sai tavallisena arkipäivänä puhelun, jossa kerrottiin että hänen nimissään on otettu lainaa.

Hän kertoo, että hänen hätääntyessä soittaja yritti rauhoitella häntä selittämällä, että laina voidaan vielä peruuttaa. Hän myös pahoitteli, että joku on nyt saanut Pankkosen tiedot käsiin ja käytti niitä tähän tarkoitukseen.

Näin "pankissa" neuvottiin

MTV Uutiset yritti saada Omalainan omistavat Sambla Groupilta vastauksia siihen, kuinka paljon puheluita on viime aikoina heidän tietoonsa tullut ja mistä tietää, onko puhelu todella heiltä. MTV Uutisten haastattelupyyntöön ei vastattu.

"Siinä tulee paniikki"

Samanlaisen puhelun sai Teija . Teija esiintyy tässä jutussa etunimellään, mutta hänen henkilöllisyytensä on MTV Uutisten tiedossa.

– Puhelusta voi tulla helposti sellainen fiilis, että tämä on luotettava soittaja. Siinä tulee paniikki itselle, kun kerrotaan isosta lainasummasta, jota et ole tehnyt ja sitten soittaja vielä tarjoaa apuaan.

Puhelut yhä ammattimaisempia

Pankkonen on aiemmin saanut niin sanottuja Microsoft-huijauspuheluita, mutta niissä soittaja on puhunut englantia ja puhelu on tullut ulkomailta.