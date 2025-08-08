Tuomo Hyysalo ja hänen vaimonsa kuolivat Siilinjärven onnettomuudessa

Amerikkalaisen jalkapallon suomalaispioneeri Tuomo Hyysalo, 67, on kuollut Rita-vaimonsa kanssa liikenneonnettomuudessa Siilinjärvellä. Asiasta kertoo Suomen amerikkalaisen jalkapallon liitto.

Liikenneonnettomuudessa sunnuntaina menehtynyt Tuomo "Tumppi" Hyysalo oli keskeinen persoona Suomen jenkkifutisyhteisössä lajin alkuvuosina. Entinen jalkapalloilija oli perustamassa niin espoolaista Polin jenkkifutisseuraa kuin Suomen amerikkalaisen jalkapallon liittoa.

Toukokuussa 1980 Hyysalo teki amerikkalaisen jalkapallon ensimmäisen virallisen maalin Suomessa. Hän pelasi tuolloin Vaahteraliigan avausottelua Polin paidassa ECG:tä vastaan Helsingissä.

– Peliuraa kesti muutaman kauden verran, kunnes Tumppi siirtyi luontevasti hoitamaan seuran ja liiton asioita. Hän oli aktiivisesti mukana sekä varainhankinnassa että myös varusteiden tuotekehittelyssä, mikä olikin luontevaa nuorelle koneinsinöörille. Hän oli rohkeasti esittelemässä uutta lajia ja sen bisnesmahdollisuuksia niin Kohon kuin Kisa-asun pomoille, Suomen amerikkalaisen jalkapallon liitto listaa.

Viimeiset vuotensa mies eli vaimonsa kanssa Kreetalla. Häntä jäävät kaipaamaan tytär ja lapsenlapsi.

Poliisi tiedotti onnettomuudesta aiemmin

Itä-Suomen poliisilaitos on aiemmin tiedottanut, että Siilinjärvellä tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa kuolivat vuonna 1957 syntynyt mies ja hänen kyydissään ollut vuonna 1959 syntynyt nainen. Heidän pakettiautonsa törmäsi Ruuskalantien tasoristeyksessä InterCity-junan keulaan.

Myös pakettiauton kyydissä olleet kaksi koiraa kuolivat.

Lievästi vaurioitunut juna pysyi raiteillaan, ja kaikki sen matkustajat olivat kunnossa.