Me Naiset: Ellen Jokikunnaksen ja Jari-puolison kuuden vuoden odotus on ohi – adoptiolapsi tulossa!

Juontaja Ellen Jokikunnas ja Jari-aviopuoliso ovat taltioineet Italian kakkoskotinsa remonttia Unelmia Italiassa -ohjelman muodossa. Sarja alkaa 11. huhtikuuta MTV Katsomossa.

Remontin ilojen ja surujen tallentamisen taustalla on myös se, että pariskunta haluaa näyttää tulevalle lapselleen, mitä kaikkea vanhemmat ovatkaan puuhanneet ennen uuden perheenjäsenen saapumista.

Ellen ja Jari ovat olleet adoptioprosessissa kuusi vuotta, mutta Me Naisten mukaan odotus on nyt päättynyt ja heille on tulossa adoptiolapsi.

Ellen kertoi Me Naisille, että kaikki alkoi joitakin viikkoja sitten italialaiselta huoltoasemalta. Hän oli ollut matkalla lentokentälle, kun puhelin soi. Mielessä kävi, onko tämä juuri se puhelu, jota hän oli miehensä kanssa odottanut jo vuosia. Linjan toisessa päässä oli adoptiovastaava, joka kertoi, että heistä tulee pian vanhempia 7-vuotiaalle, vielä kaukana olevalle lapselle.

– Koko puhelu meni henkeä pidätellessä ja totaalisessa sumussa. Yritimme käydä järkevää keskustelua, kysellä oikeita asioita ja sisäistää kaiken, mutta tunnekuohu tyhjensi ajatukset. Yksityiskohtia on vaikea muistaa, Ellen kertoi Me Naisille.

Puhelun jälkeen sekä Elleniltä että Jarilta tuli itku. He halasivat toisiaan pitkään autossa italialaisella parkkialueella, eikä sanoja ei ollut.

Pian he saivat ison paketin sähköposteihin, jossa oli kuvia, videoita ja tietoja lapsesta. Lähikuukausina heidän 7-vuotias, uusi perheenjäsenensä saapuu kotiin.

– Olen käsittämättömän onnellinen. Suurimmasta unelmastamme tulee vihdoin totta, meistä tulee äiti ja isä, Ellen kertoi Me Naisille.

– Adoptioprosessin alussa uskoimme, että lapsi tulee meille noin vuodessa. Se ei mennytkään niin. Onneksi emme tuolloin tienneet, miten pitkä odotuksesta tulisi, Jari jatkoi Me Naisille.

Hetki oli ihmeellinen, kun he saivat ensimmäisen kerran nähdä omasta lapsestaan kuvia ja videota.

– Videolla näimme hymyileväisen tyypin leikkimässä, piirtämässä ja musisoimassa. Olemme katsoneet tämän äärimmäisen hyvän mielen videon läpi ehkä tuhat kertaa. Jos minut herätettäisiin keskellä yötä ja kysyttäisiin videon yksityiskohdista, osaisin vastata kuin tykin suusta. Käsittämättömän valloittava tyyppi sieltä on tulossa, Ellen kertoi Me Naisille.

Ellenille ja Jarille on kerrottu vertaistukiryhmissä ja adoptiokoulutuksissa, että kaikki adoptiolapset ovat erityistarpeisia: heillä voi olla sopeutumisongelmia, kiintymyssuhteen luomisen vaikeuksia, kieli- ja kulttuurieroja, ehkä traumojakin. Ellen ja Jari ovat kuitenkin varautuneet henkisesti siihen, että tulokkaan kanssa voi olla edessä monenlaisia haasteita. Adoptiojonossa he olivat vuosia tuntemattoman edessä.

Ellenin mukaan he eivät odota lapselta täydellisyyttä, kun eivät ole superihmisiä itsekään. Hän sanoo myös tiedostavansa, että epätäydellisyyden tunteet ovat osa vanhemmuutta.

– Voin silti luvata sydämestäni, että tulen tekemään lapseni eteen kaikkeni. Haluan olla rakastava, omistautuva ja turvalliset rajat antava äiti, Ellen kertoi Me Naisille.

Adoptioprosessin viivästyminen koronan takia

Eri maissa on tullut erilaisia viivästyksiä vuosien saatossa, ja lisäksi korona laittoi kohdemaassa koko adoptioprosessin jäihin kahdeksi vuodeksi.

– Prosessin uudelleen käynnistäminen on vienyt aikaa, ja erilaiset organisaatiomuutokset ovat hidastaneet sitä. Olemme olleet liikkeellä huonoon maailmanaikaan. Mutta sitten taas toisaalta teimme seitsemän vuotta lapsettomuushoitoja, että olemme tavallaan valitettavasti tottuneet todella pitkään odotusaikaan, Ellen kertoi MTV Uutisille.

Jari kokee, ettei kukaan muu voi täysin ymmärtää heidän tilannettaan kuin oma puoliso.

– Me puhumme todella paljon kaikesta. Vaikka olemme aviopuolisoita, niin Ellen on minulle myös se paras ystävä ja tuki kaikessa. Voimme puhua avoimesti ja suoraan asioista, niin että toinen tietää täysin sen tunteen, minkä kanssa painii. Se menee molemmilla aaltoliikkeenä usein onneksi niin, että toisella on hieman parempi hetki, kun toinen on maissa, ja pystyy auttamaan toista ylöspäin, Jari kertoi.

– Viimeisen vuoden aikana on ollut sellaisia hetkiä, kun molemmat ovat olleet alamaissa, niin se on tuonut uudenlaisia tilanteita. Silloin on menty todella syvissä vesissä aiheen tiimoilta. On olemassa vertaistukiperheitä, joiden kanssa voi asioita käsitellä. Oman kumppanin tuki on kuitenkin kaikista tärkeintä, koska hän tietää meidän tilanteemme täysin, Jari jatkoi.

Unelmia Italiassa alkaa MTV Katsomossa to 11.4. Ensimmäisellä viikolla julkaistaan kolme jaksoa, jonka jälkeen kaksi jaksoa viikossa torstaisin.