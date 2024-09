Teininä vaikeuksien kanssa kamppaillut Salkkarit-tähti Axel Milliam lupasi itselleen erityisen asian 15-vuotiaana – nyt hän lunastaa sen lasten ja nuorten hyväksi

Julkisuudesta tutut henkilöt pääsevät ottamaan toisistaan mittaa hyvän asian puolesta lauantaina 14. syyskuuta, kun Turun Veritas Stadionilla pelataan Some vs TV-hyväntekeväisyysjalkapallo-ottelu . Tapahtuman järjestävät Salatut elämät -sarjasta tuttu Axel Milliam , somepersoona Vili Lehtelä sekä lasten ja nuorten kiusaamista sekä syrjäytymistä vastaan taisteleva Projekti Radikaali -järjestö.

– Rupesimme miettimään, että pystyisimmekö me luomaan jotain uutta ja tekemään jotain vielä isompaa, jotta saisimme autettua kaikkia lapsia vielä enemmän. Sanoin Lehtelälle, että no, kokoa sinä somejoukkue ja minä kokoan muualta julkisuudesta tutun porukan, niin sanotun tv-joukkueen, ja yhdistetään ne, Milliam kertoo.

– Tämmöinen viihdemaailman herruustaisto, että kumpi nyt on kovempi, some vai tv. Pystyisimme sitten kaikki tekemään yhdessä hyvää. Siitä se sai alkunsa, hän jatkaa.

Silmiä avaava hissimatka

Hyväntekeväisyysprojektilla on ollut valtavan suuri merkitys Milliamille. Tapahtuman järjestäminen on hänen mukaansa vaatinut paljon työtä, eivätkä he nosta Lehtelän kanssa siitä pennin hyrrää itselleen.

– Kaikki mitä saamme, menee hyväntekeväisyyteen. Me teemme tämän vain ja ainoastaan sen takia, että haluamme auttaa nuoria. Tällä on aivan valtava merkitys minulle, hän sanoo.

Aihe on Milliamille myös hyvin henkilökohtainen. Kun hänellä oli itsellään nuorena vaikeaa, hän ajatteli, että mikäli hän on joskus sellaisessa tilanteessa, että voi auttaa niitä, jotka saattavat painia samojen asioiden kanssa kuin hän tuolloin paini, aikoo hän todellakin tehdä niin.

– Ja nyt kun minulla on se status, että olen julkisuuden henkilö, niin haluan käyttää sitä mahdollisimman paljon hyvään. Nyt, kun minulla on se mahdollisuus, aion täyttää lupaukset, jotka silloin 15-vuotiaana lupasin itselleni.

Milliamilla ja hänen kihlatullaan on kaksi lasta, joista nuorempi syntyi toukokuussa. Näyttelijä kertoo, että vanhemmuus on saanut hänet pohtimaan entistä enemmän, millaisessa maailmassa hän haluaa omien lastensa kasvavan.

– Siinä mietin itsekseni, että ei vitsi, jos pystyisin auttamaan heitä jotenkin ja tarjoamaan heille jotain viihdykettä sairaalaan. Esimerkkinä, että he pääsisivät vaikkapa pelaamaan pleikkaria, katsomaan leffoja tai mitä vain. He saisivat unohtaa hetkeksi sen, missä he ovat ja miksi he ovat siellä, hän jatkaa.