Ellen Jokikunnas ja Jari-puoliso järjestävät juhlat ystävilleen: "Se on aika unelmaista, jos saamme kestitä kiitokseksi"

Ohjelman viimeisessä jaksossa pariskunta järjestää juhlat uusille ystävilleen, jotka ovat olleet mukana matkassa unelmien toteutumiseen. Puoli vuotta italiassa asuttuaan, he iloitsevat, että muutama huone on jo saatu valmiiksi, vaikka suuri remontti on vasta edessäpäin