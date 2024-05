Katso video: näin suuren muutoksen Ellen Jokikunnaksen Italian-kodin viinikellari koki!

Jaksossa 12 on lokakuu 2023, ja Ellen ja Jari paljastavat suuren muutoksen, jonka heidän talonsa viinikellari on remontin aikana kokenut.

– Nyt, kun se alkaa näyttää siltä, miltä sen kuuluu näyttää ja voi näyttää seuraavat 300 vuotta, niin se on pökerryttävän siistiä. Se on niin ihana ja upea tila! Olen poskettoman ylpeä siitä, Ellen kertoo.

Ellen sanoo edellä mainittuja jaksossa huumorimielessä pikkujutuiksi. Hän kokee, että kun on itse tehnyt paljon töitä kellarin eteen, niin heidän mielessään sen arvo on aivan mittaamaton.

– Kun tiedämme, mitä se on vaatinut, ja tiedämme, miten se on perinteisesti oikealla tavalla tehty. Se on pöyristyttävän ihanaa, Ellen kertoo haltioissaan.