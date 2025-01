Unelmia Italiassa -ohjelman toisella kaudella Ellen Jokikunnaksen ja Jari-puolison perhe kasvaa 8-vuotiaalla pojalla

Juontaja Ellen Jokikunnas ja hänen aviomiehensä Jari Rask ovat olleet naimisissa seitsemän vuotta ja yhdessä yhteensä 14 vuotta.

Unelmia Italiassa -ohjelmassa seurataan juontaja Ellen Jokikunnaksen, hänen aviomiehensä Jari Raskin ja Reino-koiran elämää. Ensimmäisen kauden aikana selvisi, minkälaista unelmaa perhe elää Italiassa. Tiistaina 11. helmikuuta alkavalla toisella tuotantokaudella heitä seurataan kokonaisen vuoden ajan, joulusta jouluun.

– Alkuperäinen tarkoituksemme on ollut dokumentoida mahdollisimman paljon omaa elämäämme, jotta sinä päivänä kun saamme lapsen, hän näkee, kuinka paljon odotimme ja rakastimme häntä, Ellen ja Jari kertovat tiedotteessa.

Pariskunta on ollut yhdessä 14 vuotta, joista he ovat olleet naimisissa seitsemän.

Kaudella tapahtuu

Kauden alussa Jari saa töitä Suomesta ja keväällä pariskunta on erossa enemmän kuin koskaan koko parisuhteensa aikana. He suhaavat kahden maan väliä. Luvassa on vastoinkäymisiä, sillä Suomen kodissa, Röykän vanhalla rautatieasemalla, tapahtuu vesivahinko. Puglian trullitalokin revitään asuinkelvottomaksi, eikä remontin valmistumista helpota se, että arkkitehti jää kiinni tekemättömistä töistä ja irtisanoutuu.

Kesällä Trulli Guarini valmistuu, taloon pääsee muuttamaan ja ystäviä saadaan viimein kylään. Pugliassa piipahtavat muun muassa Janne Kataja, Hanna Pakarinen ja Linnea Vihonen. Ellen ja Jari viettävät rennon illan naapurissa Ronn Mossin ja hänen vaimonsa Devin DeVasquesin kotona.

Adoptioprosessi etenee nopeasti syksyllä ja tulevat vanhemmat pääsevät viimein tapaamaan poikansa videotapaamisten välityksellä. Marraskuussa Ellen ja Jari hakevat lapsensa kotiin. Hän on Ralph James, 8-vuotias poika, joka rakastaa matematiikkaa, rumpujen soittoa ja odottaa pääsevänsä tekemään ensimmäisen lumiukon yhdessä vanhempiensa kanssa.