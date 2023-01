Ellen DeGeneres jälleen kohun keskellä – syytetään Taylor Swiftin kiusaamisesta: "Hän anelee lopettamaan"

Suositun nimeään kantaneen talk show'n lopettanut Ellen DeGeneres on noussut jälleen kohun keskiöön vanhan haastattelunsa vuoksi.

Huippumallina tunnettu Emily Ratajkowski kommentoi TikTokissa viraaliksi levinnyttä vanhaa haastattelupätkää, jossa DeGeneresin vieraana on laulaja Taylor Swiftin . Haastattelu on vuodelta 2012.

Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Swiftin ja DeGeneresin takana näkyy kuvia kuuluisista miehistä, joihin kuuluvat Taylor Lautner, Justin Bieber , Joe Jonas ja Justin Timberlake . Videolla on nähtävissä, että Swiftin olo on epämukava.

DeGeneres pyysi Swiftiä heiluttamaan soittokelloa joka kerta, kun näkee kuvan henkilöstä, jota on tapaillut. Swift pyysi DeGeneresiä lopettamaan ja sanoi, että halusi säilyttää jäljellä olevan kunniansa.

– En halua [tehdä sitä]. He lähettävät minulle vihaisia ​​sähköposteja, enkä halua saada niitä, Swift sanoo haastattelussa.

– Kun olin noin 23-vuotias, ihmiset vain väheksyivät minua. He tekivät diaesityksiä deittailuelämästäni ja laittoivat niihin ihmisiä, joiden viereen olin kerran istunut juhlissa. Lisäksi he päättivät, että biisieni kirjoittaminen on jokin temppu eikä oikeaa taitoa.