Komea saavutus Kalevan kisoissa – Antti Sainio: "En edes tajunnut"

Kotimaisen yleisurheilukauden sensaatioihin kuuluva Antti Sainio osoitti vahvaa virettään Kalevan kisojen monipäiselle yleisölle viemällä miesten 400 metrin aitojen Suomen mestaruuden suvereenisti kisaennätyksellä 49,25.

Vasta 20-vuotias Sainio kohensi reilut kaksi viikkoa sitten matkan Suomen ennätyksen huimasti lukemiin 48,61, joka riitti neljänteen sijaan alle 23-vuotiaiden EM-kilpailuissa.

Tampereen Pyrinnön nuorukainen oli kohtalaisen tyytyväinen SM-suoritukseensa. Voittoaika oli Sainiolle uran kolmanneksi paras tulos.

– Näihin kisoihin piti hakea hieman latausta, mutta tälle päivälle sain sen hyvin päälle. Olisi ollut kiva juosta alle 49 sekunnin, mutta tämä oli hyvä veto, Sainio kertaili.

Miesten finaali päättyi Pyrinnön suuriin juhliin, kun Sainion seuratovereista vajaan vuoden vanhempi Jere Haapalainen otti hopeaa ja kaksi vuotta vanhempi Jaakko Linnus pronssia.

– Kolmoisvoitto on tosi tärkeä saavutus. Siitä on vähän unelmoitu, ja se tuntuu hyvältä. En ensin edes tajunnut, että jätkät olivat hopealla ja pronssilla, mutta onneksi he tulivat sanomaan, Sainio ilakoi.

Uusi arki häämöttää

Sainion elämässä puhaltavat kohta uudet tuulet, sillä hän muuttaa pian Yhdysvaltoihin. Texasin yliopistossa aituria odottaa yliopistourheilijan elämä.

– Se on huikea paikka. Kun kävin siellä, kaikki oli oikeastaan täydellistä siellä, Sainio sanoi.

Aiturinuorukainen ei osannut sanoa, miten paljon hän ehtii vielä kisata ennen muuttoaan Atlantin taakse.

– Seuraavat viikot näyttävät vähän mysteeriltä, mutta muutto Yhdysvaltoihin on todennäköisesti edessä loppukuusta.