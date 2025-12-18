Elian Lehto sijoittui kymmenenneksi alppihiihdon maailmancupin miesten syöksylaskussa Italian Val Gardenassa. Sijoitus sivuaa hänen cup-uransa parasta, sillä hän oli kymmenes viime helmikuussa Sveitsin Crans Montanan syöksyssä.

Kisaa sotki sumu, jonka myötä alku viivästyi ja joka keskeytti koitosta muutamaan otteeseen. Voittoon laski sveitsiläistähti Marco Odermatt, jolle cup-voitto on uran 50:s. Syöksyvoittoja niistä on kuusi.

– Hyvä aloitus tälle kisaviikonlopulle. Jäi ehdottomasti parannettavaa, mutta oli todella hyvää tekemistä. Jatketaan perjantaina ja lauantaina siitä, mihin tänään jäätiin, ja otetaan lisää maailmancupin pisteitä, Lehto kuvaili tiedotteessa viitaten perjantain supersuurpujotteluun ja lauantain syöksykisaan.