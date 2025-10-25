Suomen Erika Pykäläinen ylsi 22:nneksi alppihiihdon naisten maailmancupin avanneessa suurpujottelussa.
Pykäläinen, 24, oli ensimmäisen kierroksen jälkeen 29:ntenä Itävallan Söldenissä käydyssä kilpailussa ja paransi roimasti sijoitustaan toisella kierroksella.
Sijoitus on Pykäläiselle uran paras maailmancupissa. Kaksi vuotta sitten hän oli 30:s suurpujottelussa Kanadan Tremblantissa.
– Fiilikset on tietenkin erittäin hyvät, kun saa kauden avattua tällä tavalla. Sölden on minulle se kaikkein haastavin rinne, se on pitkä jyrkkä osa. Ensimmäiselle laskulle laitoin taistelumoodin päälle ja sain sinne tehtyä semmoista omaa laskemista, Pykäläinen kertoi tiedotteessa.
Itävallan Julia Scheib laski voittoon. Yhdysvaltain Paula Moltzan oli toinen ja Sveitsin Lara Gut-Behrami kolmas.