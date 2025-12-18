Italian Val Gardenassa järjestetty alppihiihdon maailmancupin syöksylaskukisa oli todellisen sääkaaoksen pyörteissä. Kisassa nähtiin useita kaatumisia ja kaikista rajuimmin nurin meni Norjan Fredrik Möller. Hänet jouduttiin lennättämään ambulanssikopterilla sairaalaan.

25-vuotias Möllerin vauhti oli kiihtynyt yli 120 kilometriin tunnissa, kun hän tuli korkeaan hyppyyn. Alastulos meni täysin pieleen ja hän putosi korkealta suoraan selälleen. Möller jäi makaamaan rinteeseen joksikin aikaa, kunnes ambulanssikopteri siirsi hänet sairaalaan.

– Fredrik on rajusti ruhjeilla ja menettänyt kaksi hammasta, mutta voi olosuhteisiin nähden hyvin. Sairaala ja hiihtoliiton terveydenhuoltotiimi seuraavat häntä tarkasti, jotta voidaan sulkea pois mahdolliset vamma niin rajun kaatumisen jälkeen, Norjan alppihiihtomaajoukkueen lääkäri Marc Strauss kertoi urheilujohtaja Claus Rysten välityksellä VG:lle.

Val Gardenassa nähty sumu keskeytti jo valmiiksi reilulla tunnilla eteenpäin siirretyn kilpailun puoleksi tunniksi. 22 laskijaa oli ehtinyt tällöin tulla alas. Kilpailun voitti Sveitsin Marco Odermatt.

Voit katsoa videon kaatumisesta VG:n jutusta.

Juttua päivitetty klo 20.27: Päivitetty Möllerin terveydentilaa.