Yhdysvaltalaiset alppihiihdon supertähdet Lindsey Vonn ja Mikaela Shiffrin eivät tule toimeen, väittää asiantuntija.

Lindsey Vonn, 41, ja Mikaela Shiffrin, 30, ovat kaikkien aikojen menestyneimmät naispuoliset alppihiihtäjät. He ovat myös kollegoja Yhdysvaltain maajoukkueessa.

Kaksikko ei tule hyvin toimeen keskenään, Schweizer Radio und Fernsehenin asiantuntijana toimiva entinen liechtensteinilainen alppihiihtäjä Tina Weirather väitti Blickin mukaan. Weiratherin mukaan Vonnin ja Shiffrinin välejä on viilentänyt tapaus viime helmikuun MM-kisoissa Itävallan Saalbachissa.

Vonn olisi väitetysti halunnut tuolloin laskea joukkuealppiyhdistetyssä Shiffrinin parina. Shiffrin kuitenkin lyöttäytyi yhteen Breezy Johnsonin kanssa ja voitti kultaa.

– Fakta on, että kumpikin haluaa voittaa – eikä halua toisen voittavan, Weirather lisäsi.

Kiisto

Lindsey Vonn oli tunteikkaana voitettuaan viime perjantaina maailmancupin syöksylaskukilpailun Sveitsin St. Moritzissa. 41-vuotiaasta yhdysvaltalaisesta tuli kaikkien aikojen vanhin maailmancupin osakilpailun nimiinsä vienyt laskija.

Vonn kiistää väitteen huonoista väleistä.

– Suhteemme ei ole lainkaan huono, hän sanoi Blickille.

MM-kisoissa oli Vonnin mukaan kyse vain huonosta kommunikaatiosta joukkueen kanssa, ei Shiffrinin kanssa.

Blick raportoi Vonnin kunnioittavan suuresti Shiffriniä ja hänen saavutuksiaan.

– Mielestäni on hienoa, että hän kilpailee taas supersuurpujottelussa.