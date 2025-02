Eläköityneet opettajat kunniavieraina yhteistansseissa: "Aina nuori ei tiennyt kumpi oli vasen ja kumpi oikea jalka"

Helsingin jäähallissa tanssi tänään yli 600 nuorta seitsemästä lukiosta. Kunniavieraina paikalla olivat entiset liikunnanopettajat, jotka olivat mukana, kun Helsingin lukioiden yhteistanssit aloitettiin vuonna -93.

Karin Forsströmin ja Aija Jorasmaan katseet ovat nauliintunut tanssijoihin. Naiset kertovat, että kaikki lähti liikkeelle liikunnanopettaja Tytti Luukon ideasta.



– Hän päätti, että nyt pidetään isot tanssit jäähallissa. Me lähdimme mukaan kokeilemaan jotain aivan uutta.



Aija Jorasmaan mukaan ensimmäinen vuosi meni sumun peitossa.



– Se oli niin kovaa harjoittelua. En ehtinyt ajatella mitään, Jorasmaa nauraa.



Myös Karin Forsström muistaa, että harjoittelutunteja kertyi paljon.



– Laskin tunnit yhtenä vuonna. Tuli 65 kaksoistuntia ekstraa koululiikunnan ulkopuolelle. Se oli aika fantastista.

Nuorta energiaa tanssien

Molemmat muistavat, että noina vuosina antoisaa oli opettajien välinen yhteisöllisyys. Katsoessa tansseja tänään, he kokevat saman tunnelman kuin ennenkin.



– Se nuori energia, mikä tansseista lähtee, on ihan parasta.



Tansseja katsellessa tunneskaala on kuitenkin laaja.



– Aika haikeaa kuten huomaa, sanoo Forsström kostunein silmin.



– Nämä oppilaat ovat niin tärkeitä myös sitten, kun on päässyt eläkkeelle.



Eikä 88-vuotias Forsström ole luopunut tanssiopetuksesta vieläkään. Tänään tunti jäi väliin vanhojen tanssien vuoksi.



Lukiolaisten tanssit sujuivat hienosti, mutta opettajat muistavat, että kaikille se ei ole itsestäänselvyys.



– Tykkäsin siitä, kun nuoresta näki, että hän ei tiennyt, mikä on vasen jalka ja mikä on oikea jalka.



– Kun kurssi oli ohi, hän tanssi kuin primaballerina, Aija Jorasmaa hymyilee.

