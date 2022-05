Ohiossa tuli myyntiin talo, jonka sisustuksen jokainen Frendejä katsonut taatusti tunnistaa

Tämän asunnon sisustuksen merkitys avautuu täydellisesti vain Frendit-tv-sarjan faneille! Yhdysvaltain Ohiossa on tullut myyntiin talo, joka on sisustettu kuin Monica Gellerin asunto suositussa tv-sarjassa.

Talon seinät on maalattu violeteiksi, ja jopa amme on samanlainen kuin Frendeissä. Hintapyynti on 162 000 dollaria. Katso kuvia talosta yllä olevalla videolla!