Astuitko koirankakkaan? Selvitimme, mitä kaikkea saatat kantaa mukanasi sisälle – katso, mitä mikrobiologi löysi Fannin kengänpohjista

Kevät on taas puhkeamassa kukkaan. Lumet sulavat kautta Suomen ja nietosten alta paljastuu märän lumen alla kuukausia muhinut maa. Samalla silmiin osuvat myös lumen peittämät sydäntalven tuiskeessa maahan unohdetut koirankakat. Vanhojen kakkojen seurassa on usein myös tuoreempiakin jätöksiä. Näky on paikoitellen iljettävä ja hajukin vähän sen mukainen.