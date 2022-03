Jätitkö koirankakat keräämättä? Tällaisen rangaistuksen siitä voi saada

Jokakeväinen klassikko, koirankakkakeskustelu, on taas ottanut tulta alleen aurinkoisten päivien myötä. Millainen rangaistus on luvassa, jos kakkojen hylkäämisestä jää kiinni?

Kakkojen keräämistä säätelee järjestyslaki

Järjestyslain mukaan omistajan on kerättävä koiran jätökset maasta taajamassa. Sääntö koskee omistajan lisäksi sitä henkilöä, jonka hallinnassa koira on; jos siis ulkoilutat naapurin hauvaa, kakkojen kerääminen on sinun vastuullasi.