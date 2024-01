EK9: Montessa tulilla hurja kärkitaistelu, jäätävä vaara vaanii yön jäljiltä – MTV seuraa

TILANNE 8/17 EK:N JÄLKEEN:

LAUANTAIN OHJELMA:

SEURANTA:

EK9 Esparron/Oze 1 (18,79 km)

Klo 8.56: Tiedot paikan päältä kertovat, että Tänakin autoa ei saatu parc fermessä käyntiin ja auto jouduttiin hinaamaan Hyundain pilttuuseen. Ongelma on mitä ilmeisimmin kuitenkin saatu korjattua, sillä Tänak on matkalla päivän ensimmäiselle erikoiskokeelle.

Klo 8.50: Perjantaiaamun tapahtumien jälkeen on syytä muistaa, että aamun ensimmäinen erikoiskoe voi olla hyvin petollinen, jos tie on yön jäljiltä vielä joissain paikoissa jäissä. Toki ajojärjestys on tälle päivälle käännetty, eli kärkikuskit ehtivät mahdollisesti nähdä suorasta lähetyksestä, jos ensimmäisenä pätkille lähteville tapahtuu jotain.