MTV seuraa: Ogier ja Tänak iskevät voittotaisteluun – MM-sarjan kärkimiehellä iskun paikka

EK5 Tempio Pausania 1 (12,03 km)

Klo 8.53: Fourmaux pätkän maalissa. Auto toimii taas, mutta mitään mahdollisuuksia ei ole ensimmäiseltä lähtöpaikalta mihinkään. Keskittyminen on jo sunnuntaissa.

Klo 8.45: Eilen keskeyttänyt Fourmaux ja tallikaveri Munster on jo saatu baanalle. Seuraavana vuorossa jo Evans.

Klo 8.40: Rengasvalinnoista kerrottakoon, että Ogier on ainoana matkassa viidellä pyörällä, joista kolmessa on pehmeä rengas ja kahdessa kova rengas. Muuten kärkimiesten valinta on neljä pehmeää ja kaksi kovaa.