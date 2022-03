Ei kahta sanaa, kenellä on isoin: Miljardöörin megaluomuksella aivan jäätävä kokoero tavalliseen Hummeriin

Sheikki Hamad bin Hamdan Al Nahyan on mieltynyt isoihin autoihin. Siis todella isoihin. Tavallisesti se tarkoittaisi muiden tienkäyttäjien kauhistuttamista esimerkiksi massiivisella Hummer H1:llä , mutta tämän pohatan kohdalla edes sen kokoluokan ajoneuvo ei ole riittänyt tyydyttämään nälkää.

Sateenkaarisheikiksikin kutsuttu mies on tunnettu autokeräilijä, ja hänen omaisuudekseen on arvioitu noin 18 miljardia euroa. Tällaisilla rahoilla voikin tehdä käytännössä jo ihan mitä huvittaa.

Hänen luomansa Hummer H1 X3 on nimensä mukaisesti lähes kolme kertaa esikuvana toiminutta Hummeria suurempi. Maailman suurimmaksi Hummeriksi tituleeratulla autolla on leveyttä noin kuusi metriä, pituutta 14 metriä ja korkeutta käsittämättömät 6,6 metriä.

Kaksi kerrosta sekä vessa ja olohuone

The Sun kertoo sheikin päässeen Guinnessin ennätystenkirjaan omistamalla älyttömät 718 maastoautoa. Osa niistä on vähintäänkin yhtä älyttömiä kuin tämä tuorein luomus. Kaikkiaan sheikin omistuksessa on kerrottu olevan noin 3 000 autoa.