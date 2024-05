Ehdotus työmarkkinamallista lieventynyt hallitusohjelman kirjauksesta – herättää yhä kritiikkiä

Lausunnoille kesäkuussa

Kolmikantainen työryhmä on valmistellut hallituksen esityksen muotoon laadittua mietintöä, joka nyt on loppusuoralla. Arto Satosen valtiosihteeri Mika Nykänen on toiminut työryhmän puheenjohtajana. Satonen on itsekin todennut, että vientimallin kirjaaminen lakiin ei ole ideaalein ratkaisu.