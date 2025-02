Eeva tuli viisi vuotta sitten "luutakaapista" ja opiskelee nyt Noitaopistossa – tällaista on arki mustana noitana

Suomessa on voinut opiskella noituutta keväästä 2022 lähtien. Noitaopiston kolmatta vuotta käyvälle Eeva Leskiselle, 34, kristallit ja loitsut ovat osa arkea. Hän pitää itseään mustana noitana.

Helsingin Punavuoressa sijaitseva Noitapuoti saa tietämättömän hämmentyneeksi. Kahden huoneen kauppa on lattiasta kattoon täynnä noituuteen liittyvää tavaraa, kuten kristalleja, shamaanirumpuja, taikasauvoja ja pikkuruisia luita lasipurkeissa.

Eeva Leskinen näyttää tietävän jokaisen esineen käyttötarkoituksen. Hän tuntee kaupan omistajat ja käy siellä useasti.

Eeva kantaa aina mukanaan kristalleja, joten ei ole ihme, että hänet löytää pian kaupan taaimmaisesta nurkasta kivikokoelman äärestä.

– Lähipiirissä on nyt paljon flunssaa, niin ehkä joku kristalli, mitä voisi käyttää flunssan karkotukseen, Eeva tokaisee myyjä Nana Kalliolle, joka kysyy, onko Eeva jotain tiettyä vailla.

Kristallit ovat kaupan trendituote. Moni käyttää niitä koriste-esineinä, mutta Eeva hyödyntää kristalleja esimerkiksi energiahoitoihin ja energian tasapainottamiseen. Hän luetteleekin sujuvasti eri kivien käyttötarkoituksia.

– Jokaisella kristallilla on uniikki merkitys ja sellainen voima, mitä ne tuovat, Eeva selventää.

Vuorikide on yksi Eevan suosikkikristalleista. Sen uskotaan puhdistavan sekä ympäristöään että kantajansa ajatuksia ja energiaa.Sami Myllys

Eeva käyttää kristalleja myös loitsuihin. Loitsut ovat keskeisessä roolissa nykynoituudessa, ja niiden avulla pyritään vaikuttamaan joko itseen, muihin ihmisiin tai kohtaloon.

Eeva jatkaa kristallien ihailua ja nostaa lokerikosta kultaa hohtavan sitriinin.

– Tämä on kiva, kun tätähän voi käyttää esimerkiksi rahaa tuoviin loitsuihin, hän naurahtaa näyttäessään kiveä.

Ulos "luutakaapista"

Vaikka Eeva on pitänyt itseään noitana aina 13-vuotiaasta lähtien, oli osittain sattumaa, että hän päätyi opiskelemaan noituutta.

Eeva piti pitkään ajatuksiaan vakan alla häpeän pelossa. Vasta viitisen vuotta sitten hän alkoi toden teolla vahvistamaan omaa noituuttaan ja tuli ulos "luutakaapista" niin kuin noitapiireissä asiaa kuvataan.



– Kyllähän se on sellainen asia, mikä helposti tuppaa himmetä, koska meidän kulttuurissamme ajatellaan, että on hullua nähdä asioita, mitkä eivät ole konkreettisia.

Muutama vuosi sitten hän tapasi Noitaopiston rehtorin ja keskustelun päätteeksi kiinnostus myös opiskeluja kohtaan heräsi.

– Ajattelin, että voisi olla oikeasti hyvä juttu päästä kuulemaan myös muiden noitien kokemuksia ja oppimaan vähän lisää omasta noituudesta.

Nyt Eeva opiskelee Noitaopiston kolmannella vuosikurssilla. Hän on saanut kursseilla oppia muun muassa ennalta näkemiseen, henkityöskentelyyn ja erilaisiin apuvälineisiin.

Monille noitien luudat, padat ja taikasauvat ovat tuttuja noitien apuvälineitä lähinnä humoristisista elokuvista tai sarjakuvista. Niillä on kuitenkin ihan oikea käyttötarkoitus.Sami Myllys

– Luudalla voi esimerkiksi lakaista energiaa ulos ovesta, jos on vaikka riidellyt poikaystävän kanssa, niin sitä huonoa energiaa voi puhdistaa, Eeva kertoo nähdessään käsintehdyn luudan Noitapuodin nurkassa.

Noituuden lyhyt historia Kivikausi: Shamanismia esiintyi lähes kaikilla maapallon pohjoisilla alueilla, mutta myös Afrikassa ja Australiassa Antiikin aika: Ihmiset olivat matalalla kynnyksellä tekemisissä erilaisten magian harjoittajien, kuten tietäjien, oraakkelien ja näkijöiden kanssa. Keskiaika: Kirkon rooli vahvistui ja käsitys noituudesta muuttui. Hyvää noituutta ei ollut, vaan kaikki noidat nähtiin pimeyden voimien edustajina. Kaikki noituuteen viittaava julistettiin lainvastaiseksi vuoden 785 Paderbornin kirkolliskokouksessa. Renesanssi: Ranskassa ja Sveitsissä alettiin ensimmäistä kertaa järjestelmällisesti kiduttaa ihmisiä, jotta näiltä saatiin tunnustuksia noituudesta. Valistusaika: Noitavainojen tuhoisin kausi, minkä aikana oikeudenkäyntejä ja teloituksia pidettiin Skandinaviassa, Saksassa, Baltian maissa, Sveitsissä ja Unkarissa sekä Ranskassa, jossa noitavainot olivat laajamittaisimmat. Noitavainot päättyivät 1700-luvun alussa, kun uhreja oli kertynyt arvioiden mukaan jopa 50 000. Uhreista arviolta 75–80 prosenttia oli naisia. 1910: A. E. Waite ja kuvittaja Pamela Colman Smith loivat ensimmäiset suoraan ennustamiseen tarkoitetut tarot­kortit. 1940–1960: Wicca syntyi Britanniassa ja sitä voidaan pitää yhtenä ensimmäisistä uusnoituuden ja neopaka­nuuden muodoista. 1970-luku: Varhainen uushenkinen new age -liike alkoi järjestäytyä 1970-luvulla Yhdysvalloissa. Siihen liittyi usko astrologiseen Vesi­miehen aikakauteen ja panteismiin eli käsitykseen, jonka mukaan kaikkeus ja luonto on jumala. 2000-luku: Sosiaalinen media, podcastit ja kotisivut ovat mahdollistaneet uusien noitasukupolvien ja yhteisöjen syntymisen

Musta noita tekee energiatyötä

Eeva kutsuu itseään mustaksi noidaksi. Termi kuulostaa synkältä tai jopa pelottavalta, mutta mistään sellaisesta Eevan mukaan ei ole kyse.

Moni sekoittaa mustan noituuden mustaan magiaan tai jopa saatanan palvontaan, eikä ihme, sillä keskiajalla kirkko julisti kaikki noidat saatananpalvojiksi. Stigma on edelleen vahva ja heijastuu etenkin mustiin noitiin.

– Musta noituus on itse asiassa jopa montaa muuta noituuden suuntausta neutraalimpi.

Asian ytimessä.doc: Musta noita Noituutta opiskeleva Eeva, 34, kertoo dokumentissa, millaista on opiskella Noitaopistossa. Hän tapaa myös henkityön opettajansa Elinan, joka on Eevan tapaan musta noita. Katso dokumentti alta. 13:49

Noidat ajattelevat, että maailma koostuu erilaisista energiakerroksista. Mustat noidat ovat Eevan mukaan yhteydessä kaikkiin näihin energiakerroksiin.

– Mustat noidat ovat hyvin aktiivisia energiatyössä. Ne saattavat tasapainottaa energioita eri kerrosten välillä.

Populaarikulttuurissa noidat nähdään usein vanhempina naisina, kun taas suomalaisen noituuden historiassa noidat olivat usein miehiä. Noitaopiston opiskelijoista suurin osa on 30–60 vuoden välillä olevia naisia, mutta miehet ovat olleet kasvavissa määrin kiinnostuneita opinnoista.

Noidan määritteleminen on hankalaa myös siksi, että uusia suuntauksia syntyy koko ajan lisää ja eri noituudet sekoittuvat keskenään.

Noituuden laaja kirjo näkyy myös Noitaopiston opiskelijoiden keskuudessa.

– Ei voi sanoa, millainen on tyypillinen noitaoppilas. Jokainen on yksilö, Eeva kuvailee opiskelutovereitaan.

Oppitunneille saapuessaan harvalla opiskelijalla on vielä käsitystä omasta noituuden suuntauksesta. Opiskeluiden aikana syvennytään siihen, voisiko oma suuntaus löytyä esimerkiksi yrtti-, kristalli tai keittiönoituuden, mustan noituuden, energiahoitajuuden tai vaikka astrologian parista.

Noitaopettajaksi sattumalta

Jos Eevasta tuli sattumalta noitaopiskelija, Elina Sjöblomista tuli sattumalta noitaopettaja. Hänkin on musta noita niin kuin Eeva.

Noitaopisto aloitti keväällä 2022. Alun perin Elina oli lupautunut pitämään muutaman tunnin, sillä opettajista oli pulaa. Yhtäkkiä tunteja alkoikin tulla lisää.

– Pystyn opettamaan noituudesta ihan mitä vain. Se, mistä itse tykkään eniten, on kasvit ja henkityöskentely.

Yrttien ja kasvien käyttö on ollut osa noituutta kautta aikojen. Myös Eeva käyttää yrttejä arjessaan ja saattaa tipauttaa esimerkiksi teen sekaan kuhinkin tilanteeseen sopivaa yrttiä.

Elina toimii Eevan opettajana. Hänen mukaansa Eeva on poikkeuksellisen lahjakas, erityisesti energiatyössä. Kun he tapaavat Helsingissä sijaitsevassa Glo Hotel Artissa, keskustelu siirtyykin pian tilan energioihin.

Elina ja Eeva keskustelevat hotellin henkiolennoista ja siitä, millaisia energioita tilassa on.Sami Myllys

Noitaopisto toimii pääosin etänä ja opintoja on kahdesti viikossa. Kursseilla keskitytään laajasti noituuden eri aloihin. Oppilaita on reilu 130 ja opettajia kymmenkunta.

Noitaopisto on yhdistyksen ylläpitämä yksityinen opisto. Se tarjoaa noituudesta tietoa ja taitoja, mutta ei voi tarjota tutkintoa, josta olisi hyötyä yhteisön ulkopuolella. Tästä huolimatta moni opiskelija toivoo saavansa noituudesta myös ammatin.

Miksi yliluonnollisuus kiinnostaa? Maanantaina 3. helmikuuta Huomenta Suomessa kysytään, miksi ja millainen yliluonnollisuus kiinnostaa nykyaikana ja mitä uushenkisyydellä on meille annettavanaan? Aiheesta keskustelemassa Helsingin yliopiston uskontotieteen professori Terhi Utriainen klo 8.15 alkaen. Huomenta Suomi ohjelmaa voit seurata täältä.

Opiston toiminta ei miellytä kaikkia ja etenkin opiston pitämät esittelyt lukion uskonnon tunneilla ovat aiheuttaneet närää osassa vanhempia. Elina on ollut mukana esittelyissä ja hän näkee asian toisin.

– Oppilaat ovat saaneet vastauksia heitä mietityttäneisiin asioihin, joista jotkut ovat jopa pelottaneet heitä. Olen kertonut heille esimerkiksi henkilaudan käytöstä ja antanut vastauksia selittämättömiltä tuntuneisiin yliluonnollisiin kokemuksiin.

Tulevaisuudessa opiston on tarkoitus laajentua sisäoppilaitosmuotoiseksi ja mukaan on tulossa myös kansainvälinen linja.

– Vierailemme useissa eri maissa tapaamassa paikallisia noitia ja autamme heitä kehittämään omaa noituuttaan. Tämä on tärkeää erityisesti vahvasti katolisissa maissa, joissa noituutta ei uskalleta tuoda esille.

Elinan mukaan ulkomailla ollaan vaikuttuneita suomalaisesta noituudesta.

– Suomalainen noituus on todella syvää ja vaikuttavaa. Tätä monet muualla asuvat noidat haluavat tulla oppimaan. Autan sekä suomalaisia että ulkomaisia noitia löytämään syvältä sisältään oman voimallisen noidan voimansa ja hallitsemaan sitä sekä ympärillä olevia energioita.

Viime marraskuussa oppilaat ja opettajat kokoontuivat juhlimaan Hekaten yötä ja samalla tehtiin erilaisia harjoituksia. Hekate on yön, tienhaarojen ja magian jumalatar.Nina Sulkanen

Lukukausi Noitaopistossa maksaa 888 euroa. Vaikka Noitaopistossa opiskellaan pääosin etänä, tapaavat oppilaat esimerkiksi eri opintomatkojen ja seremonioiden yhteydessä. Opiston pikkujouluissa oppilaat kokoontuivat samaisessa hotellissa, missä Eeva ja Elina tapaavat nyt.

– Tämä talo tykkää todella paljon meistä noidista. Voi puhua, että tällä talolla on ihan oma energiansa, Elina aloittaa.

Elina kysyy Eevalta, onko hän onnistunut kotitehtävässään. Pian käy ilmi, että Eevan kotona asuva energiaolento ei ole pysynyt Eevan hallinnassa niin hyvin kuin olisi ollut tarkoitus. Elina uskoo, ettei Eeva ole käskyttänyt olentoa tarpeeksi jämäkästi.

Dokumentissa Eeva ja Elina juttelevat, kuinka kuvan sauvaa voi käyttää osana energiatyötä.Sami Myllys

Asian ytimessä.doc -sarjan dokumenteissa seurataan mielenkiintoisia henkilöitä ja puhuttavia ilmiöitä. Voit tutustua kaikkiin dokumentteihin MTV Katsomosta.

Noituus Suomessa

Uushenkisyys, jonka sateenvarjon alle myös noituus kuuluu, on viime vuosina ollut kasvava trendi maailmalla ja Suomessa. Somenoituus on tullut niin kutsutun perinteisemmän noituuden rinnalle. Noitien välillä on toki ollut myös kärhämiä siitä, miten aitoja somenoidat todella ovat.

– Noituudessa trendaavat tällä hetkellä esimerkiksi tarot-kortit ja kristallit. Sen huomaa heti, jos seuraa noituuteen liittyviä sosiaalisen median kanavia, Eeva kertoo.

Vaikka noituus onkin trendikästä, ei siitä puhuminen ole itsestäänselvyys. Noituuden pelko on kalvanut ihmisten mieliä tuhansia vuosia.

Noitavainojen ajatellaan usein olevan synkkä osa mennyttä, mutta noitia on lynkattu pahoinpidelty myös 2000-luvulla eri puolilla Afrikkaa ja Aasiaa.

Eeva itse kertoi ensimmäisestä henkiolennon näkemisestä äidilleen heti 13-vuotiaana, sillä tilanne hämmensi ja oli pelottava.

– Lähipiiri suhtautuu vähän eri tavoilla. Jotkut kyseenalaistavat, mikä on totta kai inhimillistä, Eeva kertoo.

– Se on hyvin tavallista, että joku sanoo, että eihän tuossa ole mitään järkeä, että eikö ole mielipuolista nähdä ja tuntea asioita.

Tarot-kortit ovat yksi tämän hetken trendituotteista. Korteilla haetaan vastauksia esimerkiksi rakkauteen, työhön ja rahaan liittyviin asioihin.Sami Myllys

Elinan mukaan etenkin sosiaalisessa mediassa avoimesti noituudesta puhuvat saavat tylyäkin kohtelua, eikä ihmettele, että kaikki Noitaopiston oppilaat eivät halua kertoa opiskeluistaan edes lähipiirille.

Elinan mukaan suurin osa noituuteen liittyvistä stereotypioista on median luomia. Hänen mukaansa noitien ajatellaan edelleen olevan pahantahtoisia ja kirouksia langettavia ta myrkyllisten psykoaktiivisten kasvien kanssa puuhastelevia.

– Monet saattavat ajatella, että ollaan saatananpalvoja ja pyöritään alasti jossain, Elina kertaa kohtaamiaan stereotypioita.

Noitaopiston kesäjuhlissa kuuopettaja järjesti oppilaille vaurausmanifestointiharjoituksia. Harjoituksen tarkoituksena on avata alitajuisia blokkeja rahaan liittyen.Nina Sulkanen

Eevaa noituudesta puhuminen ei enää jännitä. Noituus on niin kiinteä osa arkea, että siitä puhuminen tuntuu jopa velvollisuudelta.

– Noituus voi olla pelottavaa, sillä monille se on tuntematonta. Se pelko on se, mikä ohjaa ihmisiä vihan suuntaan.

Haastatteluiden lisäksi lähteinä on käytetty teoksia Nykynoidan käsikirja (2023) ja Pohjoisen noidat (2018).