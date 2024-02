Eeva Lehtimäen kommentti: Purran kovat otteet purevat – vielä ei ole turvasanan aika

Kokoomus on säilyttänyt Ylen tuoreessa mielipidemittauksessa suurimman puolueen paikkansa 22,4 prosentin kannatuksella. SDP on kakkosena 20,4 prosentin tuloksella.

Mittauksen uutinen on Riikka Purran johtamien perussuomalaisten kannatusloikka. Puolue on lisännyt suosiotaan 2,4 prosenttiyksiköllä ja on käytännössä tasoissa demarien kanssa 20 prosentin tuloksella.

Halla-aho herätti kannattajat

Miljardi on pikkuraha

Lindtmanin strategiaa ihmetellään

Taustakeskusteluissa ay-vaikuttajan arvio SDP:n puheenjohtajasta Antti Lindtmanista on tyly. Hän on ollut toistaiseksi "pliisu". Ammattiyhdistysliikkeen puolella on ihmetelty, miksi tukea on tullut niin vähän hallituksen vastaisessa taistelussa.