Eero Ettala kertoo – näin ajotottumukset ovat muuttuneet isyyden myötä: "Kun pikkumies on kyydissä, niin..."

Suomen surkein kuski -ohjelman uudella kaudella kymmenen surkeaa kuskia pääsevät näyttämään ajotaitonsa, sekä kilpailemaan erilaisissa tehtävissä. Uutta tulevissa jaksoissa on julkisuudesta tutut henkilöt, jotka suorittavat samoja tehtäviä kuin kilpailijatkin.

Ohjelman juontaja Eero Ettala on innoissaan ohjelman paluusta ja paljastaa millaisiin virheisiin ohjelman kuljettajat sortuvat kausi toisensa jälkeen.

– Kuskit ovat kutakuinkin yhtä hasardeja kuin aiemmillakin kausilla. Kun itse aloitin ohjelmassa niin ajattelin, että eivät he niin surkeita voi olla. Tässä on oppinut, että mitä vain voi tapahtua. Välillä ei uskoisi, että kuljettajilla on edes ajokorttia, Ettala nauraa.