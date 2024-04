Suomen surkeimmat kuskit jälleen ratissa – tutustu kauden kisaajiin

Suomen surkein kuski palaa ruutuun uuden yhdeksännen tuotantokauden jaksoin 28. huhtikuuta. Tälläkin kaudella kahdeksan surkeaa kuskia käy rattien takana läpi tunneskaala aina epätoivosta iloisiin onnistumisiin, kun kehnot kuskit apukuskeineen kilpailevat keskenään selvittääkseen kuka on heistä se kaikkein surkein.

Kauden aloitusjaksossa kuskit esittelevät ajotaitonsa moniosaisessa lähtötasotestissä, jossa arvioidaan kilpailijoiden ajoneuvon hallintataidot. Tapaamme muun muassa Suomessa 10 vuotta asuneen italialaisen Paolon . , jonka ongelma on, ettei hän keskity ratissa. Lähtötasotestissä Paolo laittaa kytkimen haisemaan. Katso ylhäältä olevalta videolta esimakua lähtötasotestistä!

Mukana kisassa on myös Kaisa, jonka mies Hannu on hyvin kärryillä siitä, miksi kumppani on ohjelmassa mukana.