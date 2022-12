Eeli Tolvanen kaapattiin NHL:n siirtolistalta

Tolvanen, 23, asetettiin Nashvillen toimesta siirtolistalle eilen. Edellisen kerran NHL-ottelun 19. marraskuuta pelannut Tolvanen on tehnyt tällä kaudella 13 ottelussa tehot 2+2.

Kaudella 2017–2018 NHL:ssä debytoinut Tolvanen on pelannut koko NHL-uransa Predatorsissa. 135 ottelua on kerryttänyt pistepussia 25+26=51 pojon verran. Kaudella 2020–21 Tolvanen käväisi lainalla KHL-Jokereissa, mutta sittemmin hän on pelannut Pohjois-Amerikassa.