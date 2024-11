NHL-seura löi Kasperi Kapasen siirtolistalle

Jokaisella NHL-seuralla on nyt 24 tuntia aikaa poimia Kapanen riveihinsä. Jos mikään joukkue ei poimi Kapasta waivers-listalta, jatkuu hänen kautensa AHL:ssä.

28-vuotiaan Kapasen alkukausi on ollut todella vaisu. Miljoonan dollarin yksivuotisella sopimuksella pelaava Kapanen on pelannut 10 ottelua, joiden aikana hän on tehnyt vain yhden maalin.