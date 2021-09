Eduskunta etsii VTV:lle uutta pääjohtajaa Tytti Yli-Viikarin paikalle – hakuilmoitus julkaistiin netissä, nämä ovat vaatimukset

Pääjohtajan tehtävänä on johtaa VTV:n toimintaa. VTV:n tehtävänä on puolestaan pitää huolta siitä, että valtion taloudenhoito tapahtuu laillisesti ja on tarkoituksenmukaista. VTV tarkastaa valtion talousarvion noudattamista ja valvoo finanssipolitiikkaa sekä puolue- ja vaalirahoitusta.